Минобороны РФ прокомментировало инцидент с дроном США над Черным морем

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник MQ-9 потерпел крушение из-за резкого маневрирования. Об этом пишет ТАСС.

Фото: U.S. Air Force U.S. Air Force

В ведомстве пояснили, что утром во вторник, 14 марта, ВКС России утром зафиксировали полет беспилотника в направлении российской границы.

В воздух были подняты дежурные истребители с тем, чтобы идентифицировать нарушителя над акваторией Черного моря.

Российские летчики, подчеркнули в Минобороны, не применяли бортовое вооружение, не вступали в контакт с летательным аппаратом.

Американский MQ-9 «из-за резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», - отметили в ведомстве.