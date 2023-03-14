Минобороны РФ прокомментировало инцидент с дроном США над Черным морем

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник MQ-9 потерпел крушение из-за резкого маневрирования. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве пояснили, что утром во вторник, 14 марта, ВКС России утром зафиксировали полет беспилотника в направлении российской границы.
В воздух были подняты дежурные истребители с тем, чтобы идентифицировать нарушителя над акваторией Черного моря.
Российские летчики, подчеркнули в Минобороны, не применяли бортовое вооружение, не вступали в контакт с летательным аппаратом.
Американский MQ-9 «из-за резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что над акваторией Черного моря потерпел крушение американский разведывательный беспилотник.