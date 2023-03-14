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17 минут назад

СМИ: российский Су-27 столкнулся с американским дроном над Черным морем

Илья Родин

В Черном море истребитель РФ Су-27 задел винт дрона MQ-9. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК ВС США.

СМИ: российский Су-27 столкнулся с американским дроном над Черным морем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, беспилотник разбился.

В настоящее время ведется расследование инцидента.

Точных данным о том, что беспилотник был сбит намеренно, пока нет.

Вместе с тем, Politico сообщает, что перед столкновением Су-27 несколько раз пролетал перед дроном и сбрасывал топливо.

В конечном итоге, российский истребитель повредил пропеллер БПЛА.

Уточняется, что президент США Джо Байден извещен об инциденте над Черным морем, во время которого столкнулись воздушные суда.

В Европейском командовании ВС Соединенных Штатов отметили, что «два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США».

Генерал ВВС США Джеймс Б. Хекер пояснил, что беспилотник «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9». Сообщается, что дрон упал в международных водах.

По мнению Джеймса Б. Хекера, поступок российских военных мог привести также к крушению российских самолетов.

В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон намерен выразить РФ по дипломатическим каналам обеспокоенность по поводу перехвата беспилотника над Черным морем.

Армия,Джозеф Байден,
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