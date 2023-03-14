Нидерланды направят ВСУ тральщики

Нидерланды планируют направить украинским военным два минных тральщика и радары, предназначенные для обнаружения беспилотников, рассказала глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что глава Минобороны во вторник, 14 марта, посетила Одессу. Там она провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Оллонгрен пояснила, что речь идет о кораблях класса Alkmaar. Она добавила, что страна также отправит ВСУ самоходные паромы МЗ, позволяющие наводить переправы в том числе и для основных боевых танков.

По предварительным данным, тральщики будут направлены не ранее 2025 года. Понтонные системы и радары также отсутствуют на складах - власти страны планируют заказать их у оборонных предприятий.

Уточняется, что общий объем военной помощи Киеву со стороны королевства достиг по состоянию на 24 января 2023 года 1,07 млрд евро.