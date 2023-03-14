Командующего группировкой войск Армении и РФ отправили в отставку

Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России Тигран Парванян отправлен в отставку по предложению армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Указ президента республики Ваагна Хачатуряна об отставке опубликован во вторник на сайте главы государства.
"Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону "О военной службе и статусе военнослужащего", освободить Тиграна Парваняна от должности командующего Объединенной группировкой войск", - говорится в тексте указа.