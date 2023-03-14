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9 минут назад

На Украине набирают в ВСУ через сайт по поиску работы

ТАСС

Вакансия на должность военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась на одном из украинских сайтов по поиску работы - work.ua. Соискателям обещают зарплату до $4 тыс., свидетельствует из объявления.

На Украине набирают в ВСУ через сайт по поиску работы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вакансия предусматривает полную занятность, а зарплата варьируется от 20 до 140 тысяч гривен (от $547 до 3 800) в зависимости от места службы. Кандидат должен быть в возрасте от 18 до 45 лет и годным к военной службе, обладать базовым средним образованием и соответствующим уровнем физической подготовки.

Соискателю обещают стабильную зарплату, бесплатное питание, обучение и санаторно-курортное лечение. Указано, что обучение продлится от одного до шести месяцев.

В объявлении также указано, что при заключении первого контракта выплачивается единовременное денежное вознаграждение. При этом военкоматы обещают подъемные в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50% довольствия на каждого члена семьи в случае переезда на новое место службы в другой населенный пункт.

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