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21 минуту назад

Украинский военный заявил о нехватке боеприпасов в Артемовске

Lenta.ru

Гранатометчик отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сыротюк заявил о нехватке боеприпасов у украинской армии в Артемовске. Его цитирует РИА Новости.

Украинский военный заявил о нехватке боеприпасов в Артемовске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Сыротюка, украинские военные в последнее время ощущали определенную нехватку артснарядов и патронов.

«Мы знаем, что об этом знают наши партнёры, знает руководство, потому что количество того, что производится, не отвечает тому количеству, которое выстреливается», — сказал он.

Военнослужащий также отметил, что российская армия в настоящее время имеет преимущество в артиллерийском огне.

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