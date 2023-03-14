Украинский военный заявил о нехватке боеприпасов в Артемовске

Гранатометчик отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сыротюк заявил о нехватке боеприпасов у украинской армии в Артемовске. Его цитирует РИА Новости.
По словам Сыротюка, украинские военные в последнее время ощущали определенную нехватку артснарядов и патронов.
«Мы знаем, что об этом знают наши партнёры, знает руководство, потому что количество того, что производится, не отвечает тому количеству, которое выстреливается», — сказал он.
Военнослужащий также отметил, что российская армия в настоящее время имеет преимущество в артиллерийском огне.