Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Подмосковье и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

— Перед корпорацией стоит очень серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая, — сказал Шойгу в ходе своего визита.

Осмотрев высокоточные средства поражения, которые производятся в КТРВ, глава Минобороны отметил, что подобные изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран. Несмотря на это, Шойгу поручил удвоить объемы производства, передает Telegram-канал военного ведомства.