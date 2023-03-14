В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
35 минут назад

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Вечерняя Москваиещё 13

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Подмосковье и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Перед корпорацией стоит очень серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая, — сказал Шойгу в ходе своего визита.

Осмотрев высокоточные средства поражения, которые производятся в КТРВ, глава Минобороны отметил, что подобные изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран. Несмотря на это, Шойгу поручил удвоить объемы производства, передает Telegram-канал военного ведомства.

Гиперзвуковые комплексы «Кинжал» являются самыми быстрыми устройствами, которые не способна сбить ни одна система ПВО в мире. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве» об уникальности данного оружия.

Армия,Василий Дандыкин,Сергей Шойгу,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий