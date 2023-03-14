Назван крупнейший в мире импортер оружия

Индия по итогам 2022 года осталась крупнейшей страной-импортером основных видов вооружений в мире, главным ее поставщиком по-прежнему является Россия. Этот вывод следует из данных отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованного в понедельник.

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Как отмечают эксперты института, Индия сохранила лидирующие позиции, даже несмотря на то, что ее импорт оружия сократился на 11% в период с 2013 по 2017 и с 2018 по 2022 годы. По их мнению, такое снижение объясняется сложным процессом закупки индийской стороной, а также особенностями государственной политики диверсификации поставщиков. Помимо этого, на ситуацию оказывают влияние усилия государства по производству оружия внутри страны, обусловленные желанием сократить зависимость от импорта.

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"Индия являлась крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений в 2018-2022 годах с долей 11% в общем объеме мирового импорта вооружений. Такие же позиции страна занимала в период 1993-2022 годов", - говорится в отчете.

Эксперты SIPRI констатируют, что крупнейшим экспортером вооружений в Индию по-прежнему остается Россия, несмотря на то, что доля РФ в 2018-2022 годах сократилась.

"Россия являлась крупнейшим поставщиком оружия в Индию как в 2013-2017, так и в 2018-2022 годах, однако ее доля в общем объеме индийского импорта вооружений сократилась с 64% до 45%" - указывается в документе.

По словам аналитиков, на снижение импорта вооружений из РФ оказывают влияние несколько факторов. В частности, к таким обстоятельствам относится высокая конкуренция со стороны других стран-поставщиков, увеличение производства оружия в Индии, а также "ограничения на экспорт оружия Россией, начиная с 2022 года".

В свою очередь, в отчете утверждается, что индийский импорт вооружений из Франции, который ранее составлял 62 боевых самолета и 4 подводные лодки, по состоянию на конец 2022 года увеличился на 489%.

"Таким образом, Франция по объему поставок вооружений опередила США и вышла на второе место по экспорту в Индию в 2018-2022 годах", - говорится в отчете.