В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

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В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Мартунинском районе, пострадавших нет. Командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами начало разбирательство.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна проиграла войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в вооруженных силах. По его словам, соответствующие факты станут достоянием общественности в ближайшее время.