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9 минут назад

В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

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Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Мартунинском районе, пострадавших нет. Командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами начало разбирательство.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна проиграла войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в вооруженных силах. По его словам, соответствующие факты станут достоянием общественности в ближайшее время.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь вспыхнули бои. Они продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных в 1990-е территорий. В мае 2021 года Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ.

Армия,В мире,Никол Пашинян,Минобороны России,
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