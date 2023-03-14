В Британии посоветовали ВСУ отступить из Артемовска

Западные военные эксперты считают, что ВСУ необходимо срочно поменять тактику. Надо отказаться от навязанной Россией "войны на истощение" - которую Украина явно проигрывает, - и перейти к "маневренным высокотехнологичным операциям".

Фото: Российская Газета Российская Газета

В качестве примера приводится битва за Артемовск, пишет военкор Евгений Поддубный. Британский аналитик Шон Белл рекомендует украинским военным не тратить попусту резервы, удерживая город, охват которого российскими штурмовыми отрядами все сильнее сживается.

Вместо этого Белл советует оставить Артемовск, "отступить перестроиться, окрепнуть и вступить в схватку с новыми силами". Правда, отмечает эксперт, для высокотехнологичной войны Запад должен предоставить необходимые ресурсы.

Пока же ситуация в Артемовске для Украины становится все печальнее. Штурмовые отряды обходят город с северо- и юго-запада, стремясь перерезать единственную оставшуюся у ВСУ дорогу снабжения. В самом городе бои идут в северной промзоне. В частности, 14 марта захвачен завод, на котором в декабре Зеленский награждал своих военных.