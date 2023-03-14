В Запорожье заявили о переброске авиации ВСУ к границам региона

Украинские власти начали переброску боевой авиации на Запорожское направление, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что перебрасываются истребители и вертолеты советских времен. Машины были переданы Киеву неофициально странами бывшего Варшавского договора. Также авиация ранее была вывезена США из Афганистана.

По словам Рогова, в планах ВСУ - выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Для этого в течение последнего месяца украинские военные возводят укрепрайоны и передислоцируют войска у границ Запорожской области. Предположительно, численность группировки достигла уже 40 тысяч военных.

Ожидается, что наступление украинских сил начнется с появлением листвы, предположительно, в марте-апреле, однако российские войска готовы отразить атаку.