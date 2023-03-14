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24 минуты назад

Армию Британии назвали «декоративными силами обороны»

Lenta.ru

Военные и политики из Великобритании считают, что армия страны превратилась в «декоративные силы обороны», поскольку правительство тратит недостаточно средств на оборону. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на собеседников из британского парламента.

Армию Британии назвали «декоративными силами обороны»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По их словам, решение выделить пять миллиардов фунтов стерлингов на оборону в ближайшие два года можно назвать фактическим сокращением финансирования. Критике в том числе подвергся глава Минобороны страны Бен Уоллес.

Считается, что сам Уоллес просил премьер-министра Риши Сунака выделить до 11 миллиардов фунтов на оборону. Тем не менее, глава правительства ограничился пятью миллиардами, которые уже направлены на конкретные проекты. Дополнительных средств на закупку танков и развитие войск не остается, и к 2025 году армия может сократиться до 73 тысяч солдат, указывает Daily Mail. По данным Statista, в 2022 году в британской армии проходят службу 148 тысяч человек.

При этом Сунак ранее завил, что необходимо «ускорить и интенсифицировать» западную военную помощь Украине.

Армия,Бен Уоллес,Парламент Великобритании,
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