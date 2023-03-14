Спецоперация на Украине 14 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 марта 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

На Западе усомнились в возможностях ВСУ наступать из-за потерь

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Маловероятно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут пойти в наступление из-за нехватки боеприпасов и потерь подготовленных частей. Газета The Washington Post указала, что качество армии Украины за последний год значительно снизилось, передает «Лента.ру».

Как говорится в публикации, в ряды украинской армии стали набирать гораздо больше неопытных призывников, а нехватка минометных мин и артиллерийских снарядов стала более ощутимой. Газета отмечает, что такие мрачные оценки распространили ощутимый пессимизм в умах украинских солдат и властей Киева.

Автор статьи также допустил, что неспособность Украины пойти в наступление может повлечь за собой критику в отношении западных стран, так как они медлили с поставками тяжелой техники.

Эксперт рассказал, почему войска РФ выбрали тактику активной обороны

Российская армия пытается измотать противника и не дает ему собрать силы для возвращения Артемовска (украинское название — Бахмут) под полный контроль Киева. Такую оценку дал военный эксперт Василий Дандыкин, передает газета «Известия».

По его словам, Артемовск — важная единица в боях за Донбасс, и потеря этого города будет сильным моральным и идеологическим ударом. Эксперт отметил, что войска Украины постепенно уступают свои позиции — ежедневные потери убитыми могут достигать батальона, а дорога снабжения простреливается российскими войсками.

Дандыкин считает, что активная оборона позволяет ВС РФ подрывать силы противника, чтобы тот не смог нанести мощный концентрированный деблокирующий удар.

ВСУ вербуют биатлонисток для участия в боевых действиях на Украине

Вооруженные силы Украины набирают биатлонисток для участия в боевых действиях в качестве снайперов. Привлекаются также наемницы из Польши. Такую информацию предоставил российский снайпер Цербер из отдельного отряда специального назначения БАРС-16, передает URA.RU.

Он рассказал, что наткнулся на гражданку Польши и несколько биатлонисток из Киева в свою первую командировку. Тогда их отряду поступила информация о 19 девушках в возрасте от 19 до 25 лет.

«Много крови они нам тогда попортили, много парней хороших убрали: но и мы работали!» — заверил российский снайпер.