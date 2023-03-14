Спецоперация на Украине 14 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 марта 2023 года.
Маловероятно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут пойти в наступление из-за нехватки боеприпасов и потерь подготовленных частей. Газета The Washington Post указала, что качество армии Украины за последний год значительно снизилось, передает «Лента.ру».
Как говорится в публикации, в ряды украинской армии стали набирать гораздо больше неопытных призывников, а нехватка минометных мин и артиллерийских снарядов стала более ощутимой. Газета отмечает, что такие мрачные оценки распространили ощутимый пессимизм в умах украинских солдат и властей Киева.
Автор статьи также допустил, что неспособность Украины пойти в наступление может повлечь за собой критику в отношении западных стран, так как они медлили с поставками тяжелой техники.
Российская армия пытается измотать противника и не дает ему собрать силы для возвращения Артемовска (украинское название — Бахмут) под полный контроль Киева. Такую оценку дал военный эксперт Василий Дандыкин, передает газета «Известия».
По его словам, Артемовск — важная единица в боях за Донбасс, и потеря этого города будет сильным моральным и идеологическим ударом. Эксперт отметил, что войска Украины постепенно уступают свои позиции — ежедневные потери убитыми могут достигать батальона, а дорога снабжения простреливается российскими войсками.
Дандыкин считает, что активная оборона позволяет ВС РФ подрывать силы противника, чтобы тот не смог нанести мощный концентрированный деблокирующий удар.
Вооруженные силы Украины набирают биатлонисток для участия в боевых действиях в качестве снайперов. Привлекаются также наемницы из Польши. Такую информацию предоставил российский снайпер Цербер из отдельного отряда специального назначения БАРС-16, передает URA.RU.
Он рассказал, что наткнулся на гражданку Польши и несколько биатлонисток из Киева в свою первую командировку. Тогда их отряду поступила информация о 19 девушках в возрасте от 19 до 25 лет.
«Много крови они нам тогда попортили, много парней хороших убрали: но и мы работали!» — заверил российский снайпер.
Он также поделился, что самая запоминающаяся снайперская дуэль у него случилась с наемницей из Польши. Каждой стороне пришлось сделать по четыре выстрела, прежде чем российский снайпер смог ликвидировать противника.