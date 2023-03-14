Испытания российского ТрАМПа попали на видео

Агентство отмечает, что аппарат прошел руление, проверку и отладку механизмов управления, а также совершил пробежки без отрыва от полосы, чтобы уточнить расчетные параметры. Таким образом ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам.