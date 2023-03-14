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11 минут назад

В США заявили об ухудшении качества украинских войск

Lenta.ru

Качество войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) за год конфликта Россией ухудшилось. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники.

В США заявили об ухудшении качества украинских войск
Фото: ТАССТАСС

Издание из США заявило об ухудшении качества украинских войск и объяснило эту тенденцию потерей опытных бойцов и офицеров. В результате этого некоторые представители Киева сомневаются в способности страны осуществить контрнаступление.

«У нас нет людей и оружия», — отметил один высокопоставленный чиновник, чье имя не называется.

По данным WP, Украина потеряла младших офицеров, в течение девяти лет обучавшихся в США. По данным Берлина, порядка 120 тысяч солдат ВСУ погибли или получили ранения.

«Они [Украина] не делятся с нами информацией, потому что они нам не доверяют», — подчеркнул чиновник из Германии, чье имя так же не указано.

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