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1 час назад

В Японии заявили об отсутствии ущерба от нового ракетного пуска КНДР

ТАССиещё 9

Новый ракетный запуск КНДР не вызвал какого-либо ущерба на территории Японии. Об этом во вторник журналистам сообщил премьер-министр Фумио Кисида.

В Японии отреагировали на новый ракетный пуск КНДР
Фото: ТАССТАСС

"Какого-либо ущерба от ракетного запуска Северной Кореи зафиксировано не было", - отметил он.

Никакой дополнительной информации о новом ракетном пуске КНДР глава японского правительства не привел.

Комитет начальников штабов Республики Корея во вторник объявил, что КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Никаких дополнительных сведений об этом запуске южнокорейская сторона к настоящему моменту также не предоставила.

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