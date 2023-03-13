Первая группа военных Украины прошла обучение на танках Leopard в Испании

"На этой неделе 10 украинских военных экипажей заканчивают обучение в Сарагосе управлению Leopard 2 A4, - отмечается в публикации в Twitter ведомства. - В течение четырех недель они получили технико-тактические инструкции по формированию оперативных подразделений и выполнению задач по техническому обслуживанию".