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16 минут назад

Первая группа военных Украины прошла обучение на танках Leopard в Испании

ТАСС

Первая группа украинских военных завершила обучение управлению танками Leopard в Испании. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны королевства.

Первая группа военных Украины прошла обучение на танках Leopard в Испании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На этой неделе 10 украинских военных экипажей заканчивают обучение в Сарагосе управлению Leopard 2 A4, - отмечается в публикации в Twitter ведомства. - В течение четырех недель они получили технико-тактические инструкции по формированию оперативных подразделений и выполнению задач по техническому обслуживанию".

Как передает агентство EFE, речь идет о 55 военных, в том числе 15 техниках.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес отмечал, что власти королевства оказали военную поддержку Украине на сумму более €300 млн. Также Мадрид планирует передать Киеву до 10 танков Leopard и проводит на территории страны обучение украинских военных.

Армия,Педро Санчес,
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