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18 минут назад

Названы сроки первого полета нового бомбардировщика-невидимки США

Елена Прошина

Исполняющая обязанности замминистра ВВС США Кристин Джонс заявила, что первый полёт нового стратегического бомбардировщика B-21 запланирован на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

Названы сроки первого полета нового бомбардировщика-невидимки США
Фото: northropgrumman.comnorthropgrumman.com

Об этом Джонс рассказала на брифинге по вопросу бюджета Пентагона на 2024 финансовый год. «B-21, как ожидается, совершит свой первый полет в этом календарном году», – заявила она. На разработку и внедрение бомбардировщика ведомство запросило 3 миллиарда долларов.

Кроме того, по словам Джонс, бюджетный запрос Пентагона также включает инвестирование по 72 истребителям, закупки новой системы космического ракетного оповещения, межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики ядерной триады. Помимо B-21, Пентагон продолжает разрабатывать межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel. На её создание ведомство запросило 3,7 миллиардов долларов.

Ранее Министерство обороны США запросило почти 180 миллионов долларов на покупку 28 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Армия,Пентагон,
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