Названы сроки первого полета нового бомбардировщика-невидимки США

Исполняющая обязанности замминистра ВВС США Кристин Джонс заявила, что первый полёт нового стратегического бомбардировщика B-21 запланирован на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: northropgrumman.com northropgrumman.com

Об этом Джонс рассказала на брифинге по вопросу бюджета Пентагона на 2024 финансовый год. «B-21, как ожидается, совершит свой первый полет в этом календарном году», – заявила она. На разработку и внедрение бомбардировщика ведомство запросило 3 миллиарда долларов.

Кроме того, по словам Джонс, бюджетный запрос Пентагона также включает инвестирование по 72 истребителям, закупки новой системы космического ракетного оповещения, межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики ядерной триады. Помимо B-21, Пентагон продолжает разрабатывать межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel. На её создание ведомство запросило 3,7 миллиардов долларов.