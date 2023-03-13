В ФРГ завершили обучение украинских военных использованию Leopard

В Германии завершили обучение военнослужащих ВСУ использованию танков Leopard 2. Об этом сообщает Die Zeit.
По данным издания, тренировки продолжались в течение нескольких недель. За это время украинские военные изучили устройство танков изнутри, прошли учения на тренажере и боевую подготовку в полевых условиях, в том числе по стрельбе.
Германия намерена поставить Украине 18 танков Leopard 2A6. Вместе с ними военнослужащие ВСУ должны будут вернуться к себе в страну уже в марте, отметили в Die Zeit.