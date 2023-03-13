Лондон назвал конфликт с более серьезными последствиями, чем украинский

В Лондоне полагают, что гипотетический конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе способен привести к более серьезным последствиям, чем противостояние на Украине. Об этом пишет Express со ссылкой на Integrated Review Refresh 2023.

В обзоре, фактически представляющем собой геополитическую стратегию Великобритании на 2023 год, отмечается, что растет вероятность дальнейшего ухудшения международной обстановки.

В частности, возрастает угроза глобальной безопасности со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Риск эскалации повышает то, что у этих держав имеется или может появиться в ближнесрочной перспективе современное оружие.

Особую озабоченность у Соединенного Королевства, подчеркивается в документе, вызывает углубление торгово-экономических и политический связей между Москвой и Пекином, а также между Россией и Ираном.

В обзоре уточняется, что ключевыми целями внешней политики Великобритании в этом году являются поддержка Тайваня, сдерживание Северной Кореи и предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

По мнению аналитиков, крупномасштабные военные действия в Индо-Тихоокеанском регионе могут разрушить мировую экономику. Это обусловлено тем, что там проходят важные торговые маршруты.