В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
15 минут назад

В России объяснили значение полета B-52H близ Санкт-Петербурга

Lenta.ru

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, который совершил полет над Балтийским морем, является беззащитной целью. Значение полета B-52H близ Санкт-Петербурга объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин в колонке для «Известий».

Аналитик отметил, что с военной точки зрения значение полета «абсолютно ничтожно». Он предположил, что это был демонстрационный полет, который был призван напомнить России, что у Соединенных Штатов есть B-52.

К границам России подлетал американский бомбардировщик B-52H

«Сам по себе B-52, оказавшийся в этом регионе, — абсолютно беззащитная цель. Уже в начале 1980-х было понятно, что время таких бомбардировщиков как ударной силы самой по себе прошло. И они давным-давно перешли в состояние носителей крылатых ракет большой дальности», — пишет Шурыгин. По его словам, бомбардировщикам B-52 не нужно заходить на территорию Европы для запуска ракеты.

Шурыгин добавил, что полет американского B-52H стал тренировкой для противовоздушной обороны (ПВО) России. Он подчеркнул, что подобный самолет можно сбить всеми средствами российской ПВО кроме переносных зенитных ракетных комплексов.

Ранее стало известно, что B-52H совершил маневры у границ России. Самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего направился в сторону Великобритании.

В декабре 2022 года Пентагон заявил о первом успешном пуске гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW. Прототип боеприпаса запустили с борта бомбардировщика B-52H во время полета над Тихим океаном.

Армия,Видео,Владислав Шурыгин,Пентагон,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий