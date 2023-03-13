«Сам по себе B-52, оказавшийся в этом регионе, — абсолютно беззащитная цель. Уже в начале 1980-х было понятно, что время таких бомбардировщиков как ударной силы самой по себе прошло. И они давным-давно перешли в состояние носителей крылатых ракет большой дальности», — пишет Шурыгин. По его словам, бомбардировщикам B-52 не нужно заходить на территорию Европы для запуска ракеты.