В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
32 минуты назад

Раскрыта тактика российских войск в Артемовске

Свободная прессаиещё 1

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ применили тактику активной обороны в Артемовске, чтобы измотать силы противника.

Раскрыта тактика российских войск в Артемовске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас многое решается в Артемовске, и это по-своему важный момент в боях за Донбасс. Для противника этот город - символ, и его потеря будет сильным идеологическим и моральным ударом", - цитируют «Известия» эксперта.

По мнению Дандыкина, положение ВСУ в Артемовске уже плачевно. Они ежедневно могут терять до батальона личного состава.

Ранее "СП" писала, что российские войска блокируют всевозможные коммуникации вокруг Артемовска, лишая украинских националистов путей отхода и подвоза резервов. Об этом сообщает источник в Минобороны РФ.

Армия,Василий Дандыкин,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий