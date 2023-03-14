Раскрыта тактика российских войск в Артемовске

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ применили тактику активной обороны в Артемовске, чтобы измотать силы противника.
"Сейчас многое решается в Артемовске, и это по-своему важный момент в боях за Донбасс. Для противника этот город - символ, и его потеря будет сильным идеологическим и моральным ударом", - цитируют «Известия» эксперта.
По мнению Дандыкина, положение ВСУ в Артемовске уже плачевно. Они ежедневно могут терять до батальона личного состава.
Ранее "СП" писала, что российские войска блокируют всевозможные коммуникации вокруг Артемовска, лишая украинских националистов путей отхода и подвоза резервов. Об этом сообщает источник в Минобороны РФ.