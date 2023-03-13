Писториус назначил нового главного инспектора бундесвера

Министр обороны ФРГ Борис Писториус начал реорганизацию своего министерства. По информации издания Der Spiegel, Писториус сменил генерального инспектора бундесвера (вооруженные силы Германии).

Вместо генерала Эберхарда Цорна, занимавшего эту должность, генеральным инспектором станет генерал-майор Карстен Брейер. Как сообщает издание, Писториус лично проинформировал Цорна о своем решении, однако официально министерство обороны пока не подтвердило новые назначения.

Генеральный инспектор не только выполняет функции самого высокопоставленного военнослужащего в вооруженных силах ФРГ, он также занимает важную должность в министерстве, аналогичную должности государственного секретаря. В то же время генеральный инспектор является главным военным советником федерального канцлера. В его подчинении находятся генеральные инспекторы, отвечающие за отдельно взятые рода войск. В случае войны генеральному инспектору подчиняется и главнокомандующий вооруженными силами.

59-летний Карстен Брейер в настоящее время является главой территориального командования бундесвера. Брейер стал известен в прошлом году, когда Олаф Шольц назначил его главой кризисной группы для борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее уполномоченная немецкого парламента по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что в вооруженных силах ФРГ «не хватает всего» и призвала правительство страны принять срочные меры для улучшения обеспечения бундесвера.

В марте стало известно, что бундесвер не может полностью выполнить свои обязательства перед НАТО из-за отсутствия в наличии боеспособных танков для оперативной группы повышенной готовности альянса.