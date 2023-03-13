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31 минуту назад

В ЧВК «Вагнер» сообщили о подходе к линии подвоза резервов ВСУ в Артемовск

Lenta.ruиещё 1

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что подразделения приближаются к железной дороге, через которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Часов Яр, а потом в Артемовск (украинское название — Бахмут). Его слова передает РИА Новости.

«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога [по которой идет снабжение ВСУ]», — сказал он. По словам бойца, силы ЧВК активно продвигаются северо-западнее города, перерезая пути снабжения армии Украины.

Ранее стало известно, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за проблем с доставкой боеприпасов и вывозом раненых.

Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске

По данным газеты Wall Street Journal, украинские военнослужащие больше не могут использовать мощеные дороги, чтобы подвозить вооружение и эвакуировать бойцов.

11 марта российские силы перерезали последнюю крупную дорогу снабжения армии республики в городе. Как сообщалось, путь находится под огневым контролем ЧВК «Вагнер». По этой причине ВСУ вынуждены пользоваться размытыми проселочными дорогами.

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