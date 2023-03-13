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49 минут назад

Жителей Молдавии предупредили о военной технике на дорогах

Елена Прошина

В министерстве обороны Молдавии сообщили, что с 13 марта на дорогах республики появится военная техника. Это произойдёт из-за военных учений на северных и центральных полигонах страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Жителей Молдавии предупредили о военной технике на дорогах
Фото: Министерство обороны МолдавииМинистерство обороны Молдавии

Уточняется, что учения пройдут с 13 по 17 марта. В них примет участие как штатный, так и контрактный состав армии. Жителей Молдавии предупредили о появлении военной техники на дорогах государственного значения, а также призвали не снимать её на фото и видео во избежание распространения фейковых новостей.

Кроме того, в пресс-службе министерства обороны страны добавили, что эти учения являются частью плана подготовки армии на 2023 год.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о том, что специалисты из Европы помогают Молдавии бороться с «негативным российским влиянием» в виде гибридных и хакерских атак, а также дезинформацией.

Армия,Петер Стано,ЕС,
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