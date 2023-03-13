Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Теребрено

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Теребрено Краснояружского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «Настоящий Гладков» Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждено 2 машины», — отметил губернатор Белгородской области.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Он добавил, что в двух хозяйственных постройках также имеются разрушения. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила четыре украинских ракеты.

До этого губернатор Белгородской области заявил, что более 50 социальных объектов в регионе получили повреждения с начала проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины в результате обстрелов с территории Украины.