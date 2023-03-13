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1 час назад

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Теребрено

Газета.Ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Теребрено Краснояружского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Теребрено
Фото: Телеграм-канал «Настоящий Гладков»Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждено 2 машины», — отметил губернатор Белгородской области.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Он добавил, что в двух хозяйственных постройках также имеются разрушения. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила четыре украинских ракеты.

До этого губернатор Белгородской области заявил, что более 50 социальных объектов в регионе получили повреждения с начала проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины в результате обстрелов с территории Украины.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

Армия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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