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35 минут назад

США планируют закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты

ТАССиещё 4

Министерство обороны США предполагает закупить в 2024 финансовом году 24 гиперзвуковые ракеты. Такие данные содержатся в обнародованных в понедельник Пентагоном справочных документах о проекте его бюджета на следующий финансовый год.

США закупят в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как в них отмечается, в 2024 финансовом году американское военное ведомство рассчитывает ассигновать $11 млрд на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений.

"[Эти] инвестиции включают в себя продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых [вооружений], приобретение 24 гиперзвуковых ракет <...>", - говорится в справке.

Армия,Пентагон,
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