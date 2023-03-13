В Венгрии назвали условия отправки европейских войск на Украину

«Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться, голосуя за санкции, потом деньгами, потом только оборонными средствами, сейчас мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — сказал глава Минобороны Венгрии.