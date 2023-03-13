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31 минуту назад

В Минобороны Венгрии считают, что Европа может отправить на Украину свои войска

Газета.Ruиещё 4

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что тенденция Европы к поставкам летального оружия и бронетехники на Украину может привести к отправке войск в зону конфликта. Об этом сообщает портал Index.

В Венгрии назвали условия отправки европейских войск на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться, голосуя за санкции, потом деньгами, потом только оборонными средствами, сейчас мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — сказал глава Минобороны Венгрии.

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Он отметил, что Запад решил вывести конфликт на Украине на всеобщий уровень, а не локализовать его. По его мнению, это является эскалацией и Европа вскоре может оказаться в центре конфликта.

«Без решения США мира не будет - сегодня это знают все», — добавил Салаи-Бобровницки.

Ранее Салай-Бобровницки заявил, что Украина не может сама определить свою судьбу без других государств и для определения ее будущего нужны переговоры России и США. По его словам, власти Венгрии давно говорили о необходимости провести переговоры по Украине с участием РФ и Соединенных Штатов, но к такой точке зрения не прислушивались.

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