В Венгрии назвали условия отправки европейских войск на Украину

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что тенденция Европы к поставкам летального оружия и бронетехники на Украину может привести к отправке войск в зону конфликта. Об этом сообщает портал Index.
«Сейчас мы находимся в той точке, когда надо участвовать, надо вовлекаться, голосуя за санкции, потом деньгами, потом только оборонными средствами, сейчас мы уже видим, что отправляют танки Leopard, на подходе также истребители, и если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — сказал глава Минобороны Венгрии.
Он отметил, что Запад решил вывести конфликт на Украине на всеобщий уровень, а не локализовать его. По его мнению, это является эскалацией и Европа вскоре может оказаться в центре конфликта.
«Без решения США мира не будет - сегодня это знают все», — добавил Салаи-Бобровницки.
Ранее Салай-Бобровницки заявил, что Украина не может сама определить свою судьбу без других государств и для определения ее будущего нужны переговоры России и США. По его словам, власти Венгрии давно говорили о необходимости провести переговоры по Украине с участием РФ и Соединенных Штатов, но к такой точке зрения не прислушивались.