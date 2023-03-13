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54 минуты назад

США потратят на боеприпасы в 2024 финансовом году на 12% больше средств, чем в 2023

ТАССиещё 1

Соединенные Штаты намерены израсходовать на закупку боеприпасов в следующем финансовом году $30,6 млрд, что на 12% больше, чем в текущем. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Пентагоне первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

США увеличат траты на боеприпасы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Только боеприпасов мы закупим в 2024 финансовом году на $30,6 млрд, что почти на 12% больше, чем в 2023 финансовом году", - сказала она.

Хикс уточнила, что треть планируемых закупок придется на дальнобойные боеприпасы, в том числе гиперзвуковые ракеты. Кроме того, продолжила она, предусмотренные бюджетом средства позволят расширить производство снарядов, а также закупку боеприпасов, "наиболее подходящих для сдерживания и в случае необходимости преодоления агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе". Представитель Пентагона уточнила, что речь, в частности, идет о закупках и производстве крылатых ракет Tomahawk, противокорабельных ракет и торпед.

Армия,Пентагон,
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