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22 минуты назад

Азербайджан заявил об обстреле позиций армии страны в Карабахе

Lenta.ruиещё 2

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что с вечера 13 марта до утра 14 марта позиции армии республики подвергались обстрелу в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

Азербайджан заявил об обстреле позиций армии страны в Карабахе
Фото: 

«Позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз», — сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Басаркечярского и Горисского районов вели огонь из стрелкового оружия разного калибра по азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского и Дашкесанского районов.

Согласно заявлению, помимо этого, участники «незаконных армянских вооруженных формирований» обстреляли территории, где находится российский миротворческий контингент. В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения армии республики приняли ответные меры.

Ранее обстрелы азербайджанских позиций произошли в ночь на 9 марта. Как сообщалось, армянская сторона в направлении населенного пункта Истису и других обстреляла из разнокалиберного стрелкового оружия армию Азербайджана. 6 марта Минобороны России заявило, что азербайджанские силы открыли огонь по автомобилю правоохранителей Карабаха.

Армия,Минобороны России,
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