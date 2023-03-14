Азербайджан заявил об обстреле позиций армии страны в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что с вечера 13 марта до утра 14 марта позиции армии республики подвергались обстрелу в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства.

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«Позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз», — сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Басаркечярского и Горисского районов вели огонь из стрелкового оружия разного калибра по азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского и Дашкесанского районов.

Согласно заявлению, помимо этого, участники «незаконных армянских вооруженных формирований» обстреляли территории, где находится российский миротворческий контингент. В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения армии республики приняли ответные меры.