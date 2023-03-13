Назван возможный срок истощения людских ресурсов на Украине

«То, что Украина сейчас несет большие потери, не значит, что у нее нет людских ресурсов. Они сейчас есть и немалые. Тем более стране в этом помогает Запад, там ведь не только наемники, но и действующие военнослужащие НАТО. Прежде всего, это Польша, но есть и граждане других государств. Так что нехватки на данный момент нет», — считает политолог.