В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
15 минут назад

The Times сообщила о больших потерях ВСУ под Кременной

Елена Прошина

Украинские военные, находящиеся сейчас в районе Кременной в ЛНР, измучены и несут большие потери. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание The Times.

The Times сообщила о больших потерях ВСУ под Кременной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На этом участке, по данным The Times, российские военные используют минометы и артиллерию и активно обстреливают Кременную. Обстрелы ведутся каждый день по несколько раз, после чего идет пехота. В течение шести месяцев 131-й украинский батальон отражал атаки российских военных в глубине соснового леса на восточном фронте. Это место украинские военные назвали «проклятым лесом».

«Это было ужасно. Атаки идут постоянно, по нескольку раз в день, и так много минометов — но боевой дух был высок», — рассказала доброволец Юлия Корнеева.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ отправило под Кременную около 100 неподготовленных мобилизованных, несмотря на то, что им говорили, что сначала они попадут на полигон для обучения.

Армия,Андрей Марочко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий