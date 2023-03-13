The Times сообщила о больших потерях ВСУ под Кременной

Украинские военные, находящиеся сейчас в районе Кременной в ЛНР, измучены и несут большие потери. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание The Times.

На этом участке, по данным The Times, российские военные используют минометы и артиллерию и активно обстреливают Кременную. Обстрелы ведутся каждый день по несколько раз, после чего идет пехота. В течение шести месяцев 131-й украинский батальон отражал атаки российских военных в глубине соснового леса на восточном фронте. Это место украинские военные назвали «проклятым лесом».

«Это было ужасно. Атаки идут постоянно, по нескольку раз в день, и так много минометов — но боевой дух был высок», — рассказала доброволец Юлия Корнеева.