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1 час назад

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о характеристиках танков Leopard

Никита Бородкин

Кремль не обсуждает тактико-технические характеристики танков Leopard, поскольку этот вопрос относится к Министерству бороны РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков не считает возможным комментировать характеристики танков Leopard
Фото: ТАССТАСС

В ходе общения с журналистами у Пескова спросили, как в Кремле относятся к мнению одного из чиновников, что танки Leopard — «полная ерунда», а также к защитникам страны, которые поменяли «кожаные кресла на окоп».

«Первое — мы гордимся всеми защитниками Родины, мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, на Донбассе. Второе — не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что вопрос о характеристиках западных танков должны обсуждать военные специалисты, то есть Минобороны РФ.

Армия,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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