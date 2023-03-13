Песков не считает возможным комментировать характеристики танков Leopard

Кремль не обсуждает тактико-технические характеристики танков Leopard, поскольку этот вопрос относится к Министерству бороны РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами у Пескова спросили, как в Кремле относятся к мнению одного из чиновников, что танки Leopard — «полная ерунда», а также к защитникам страны, которые поменяли «кожаные кресла на окоп».
«Первое — мы гордимся всеми защитниками Родины, мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, на Донбассе. Второе — не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами», — ответил пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что вопрос о характеристиках западных танков должны обсуждать военные специалисты, то есть Минобороны РФ.