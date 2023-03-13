Песков не считает возможным комментировать характеристики танков Leopard

Кремль не обсуждает тактико-технические характеристики танков Leopard, поскольку этот вопрос относится к Министерству бороны РФ . Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

В ходе общения с журналистами у Пескова спросили, как в Кремле относятся к мнению одного из чиновников, что танки Leopard — «полная ерунда», а также к защитникам страны, которые поменяли «кожаные кресла на окоп».