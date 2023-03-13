Офицер США предупредил о «втором фронте» против России

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с помощью протестов в Грузии Вашингтон стремится открыть «второй фронт» против России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

В начале марта 2023 года в Грузии начались массовые акции протеста из-за законопроекта об иностранных агентах, внесенного в парламент.

Документ предусматривает создание реестра иноагентов, в который войдут некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов.

На фоне протестов законопроект отозвали из парламента.

Риттер отметил, что требования законопроекта, который хотели принять в Грузии, совпадают с действующим в США с 1938 года «Законом о регистрации иностранных агентов» (FARA, закон требует, чтобы физлица и юрлица, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали информацию об этом»).

По словам Риттера, США ежегодно направляют 40 миллионов долларов через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), чтобы устроить «мягкий переворот» в Грузии.

«Цель - замена нынешнего правительства на соответствующее американским задачам, в том числе созданию «второго фронта» против России», - подчеркнул бывший офицер.