Стокгольмский институт: Россия сократила экспорт оружия

Доля США в мировом экспорте вооружений увеличилась с 33 до 40 процентов, а доля России сократилась с 22 до 16 процентов. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

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Старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан отметил, что, хотя поставки оружия в глобальном масштабе сократились, поставки в Европу резко возросли из-за напряженности в отношениях с Россией.

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По подсчетам SIPRI, импорт основных вооружений европейскими государствами увеличился на 47 процентов в 2018–2022 годах по сравнению с 2013–2017 годами. При этом глобальные международные поставки оружия снизились на 5,1 процента.

США и Россия остаются крупнейшими экспортерами вооружений в мире в течение последних 30 лет. Однако теперь разрыв между ними значительно увеличился, а разрыв между Россией и третьим по величине поставщиком - Францией - сократился (доля Франции выросла с 7,1 до 11 процентов).

По оценке SIPRI, поставки российских вооружений в Индию, крупнейшего получателя оружия из РФ, сократились на 37 процентов. При этом вырос экспорт российского оружия в Китай (на 39 процентов) и Египет (плюс 44 процента), они стали вторым и третьим по величине получателями оружия из России.

Старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан заявил, что из-за конфликта на Украине Россия будет уделять приоритетное внимание поставкам собственной армии. Кроме того, спросу на российское оружие мешают санкции и растущее давление со стороны США и их союзников.

Также в SIPRI пришли к выводу, что в феврале 2022 года Украина стала третьим по величине импортером основных вооружений (после Катара и Индии) и 14-м по величине за 2018–2022 годы. На Украину пришлось два процента мирового импорта вооружений за последние пять лет.

В конце осени 2022 года президент РФ Владимир Путин рассказал, что объем экспорта российских вооружений достиг восьми миллиардов долларов, несмотря на сложные условия.