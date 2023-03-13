Стокгольмский институт: Россия сократила экспорт оружия

Доля США в мировом экспорте вооружений увеличилась с 33 до 40 процентов, а доля России сократилась с 22 до 16 процентов. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан отметил, что, хотя поставки оружия в глобальном масштабе сократились, поставки в Европу резко возросли из-за напряженности в отношениях с Россией.
По подсчетам SIPRI, импорт основных вооружений европейскими государствами увеличился на 47 процентов в 2018–2022 годах по сравнению с 2013–2017 годами. При этом глобальные международные поставки оружия снизились на 5,1 процента.
США и Россия остаются крупнейшими экспортерами вооружений в мире в течение последних 30 лет. Однако теперь разрыв между ними значительно увеличился, а разрыв между Россией и третьим по величине поставщиком - Францией - сократился (доля Франции выросла с 7,1 до 11 процентов).
По оценке SIPRI, поставки российских вооружений в Индию, крупнейшего получателя оружия из РФ, сократились на 37 процентов. При этом вырос экспорт российского оружия в Китай (на 39 процентов) и Египет (плюс 44 процента), они стали вторым и третьим по величине получателями оружия из России.
Старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан заявил, что из-за конфликта на Украине Россия будет уделять приоритетное внимание поставкам собственной армии. Кроме того, спросу на российское оружие мешают санкции и растущее давление со стороны США и их союзников.
Также в SIPRI пришли к выводу, что в феврале 2022 года Украина стала третьим по величине импортером основных вооружений (после Катара и Индии) и 14-м по величине за 2018–2022 годы. На Украину пришлось два процента мирового импорта вооружений за последние пять лет.
В конце осени 2022 года президент РФ Владимир Путин рассказал, что объем экспорта российских вооружений достиг восьми миллиардов долларов, несмотря на сложные условия.
Президент назвал это очень хорошим результатом, отметив, что значительная часть вооружений сейчас идет на нужды армии.