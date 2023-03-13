В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
33 минуты назад

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» модернизировали с учетом опыта СВО

Никита Бородкин

Российские дроны-камикадзе «Ланцет», также известные как «Изделие-52», модернизировали с учетом опыта их применения на Украине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, барражирующие боеприпасы в числе прочего получили усиленную боевую часть.

По словам собеседника агентства, базовая модель дрона получила новую электронную систему наведения и систему управления с обновленным программным обеспечением и повышенной маневренностью. Увеличенная боевая часть позволяет гарантировано поражать гаубицы, танки, бронетехнику, зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные системы и живую силу противника. На текущий момент военные могут использовать кумулятивные, осколочно-фугасные и термобарические снаряды.

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал о дронах-камикадзе ВСУ под Артемовском

Сейчас у Вооруженных сил РФ есть два вида «Ланцета», с меньшей и большей боевой частью, что позволяет более гибко использовать дроны-камикадзе, учитывая складывающуюся тактическую обстановку на пол боя.

Напомним, что «Изделие-52» разработано компанией ZALA AERO. Кроме версии с двумя X-образными крыльями есть более крупная модель боеприпаса с одним большим Х-образным крылом и дополнительным хвостовым оперением, которая имеет обозначение «Изделие-51».

Армия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий