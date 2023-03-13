Российские дроны-камикадзе «Ланцет», также известные как «Изделие-52», модернизировали с учетом опыта их применения на Украине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, барражирующие боеприпасы в числе прочего получили усиленную боевую часть.

По словам собеседника агентства, базовая модель дрона получила новую электронную систему наведения и систему управления с обновленным программным обеспечением и повышенной маневренностью. Увеличенная боевая часть позволяет гарантировано поражать гаубицы, танки, бронетехнику, зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные системы и живую силу противника. На текущий момент военные могут использовать кумулятивные, осколочно-фугасные и термобарические снаряды.

Сейчас у Вооруженных сил РФ есть два вида «Ланцета», с меньшей и большей боевой частью, что позволяет более гибко использовать дроны-камикадзе, учитывая складывающуюся тактическую обстановку на пол боя.