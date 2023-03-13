В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
45 минут назад

В США решили списать все штурмовики A-10

Мария Иванова

Глава штаба ВВС США Чарльз Браун заявил, что американские войска планируют вывести из эксплуатации все свои штурмовики A-10 Warthogs в течение следующих пяти - шести лет. Об этом сообщает Defense News.

Как отмечает издание, до недавнего времени ВВС и Конгресс расходились во мнениях, что делать со штурмовиком, первый полет которого состоялся в 1972 году. A-10 «был известен и любим» за его роль в авиационной поддержке сухопутных войск в Ираке и Афганистане в течение последних двух десятилетий.

В России оценили способность противостоять F-16

Однако в ВВС подчеркивали, что низко и медленно летящий самолет не сможет выжить в бою против армии с современными средствами ПВО.

ВВС не раз запрашивали у Конгресса разрешение на списание А-10, которое позволило бы использовать ресурсы для запуска новых самолетов. Конгресс постоянно отклонял запросы - до тех пор, пока не был утвержден бюджет на 2023 финансовый год.

В 2023-м Конгресс разрешил ВВС вывести из эксплуатации первую партию А-10 из 21 самолета. Самолеты принадлежат Национальной гвардии в Форт-Уэйне, штат Индиана, их заменят таким же количеством F-16.

После этого в ВВС останется 260 штурмовиков А-10. К 2029 году в армии, скорее всего, не останется ни оного А-10, подчеркнул Браун.

В будущих вооруженных конфликтах, по его словам, ВВС нужны самолеты, которые могут выполнять несколько функций, а полезность А-10 слишком ограничена.

Штурмовик A-10 был принят на вооружение в США в 1976 году. Самолет предназначен для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин и других наземных целей.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Украине нужна штурмовая авиация - «прежде всего, самолеты А-10». Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в комментариях журналистам не стал отвергать идею о передаче Украине этих штурмовиков.

Армия,Видео,Фрэнк Кендалл,Чарльз Браун,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий