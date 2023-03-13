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33 минуты назад

Появились подробности о пострадавшей при ракетной атаке на российский регион

Lenta.ru

Россиянка, пострадавшая при ракетном обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности о ее состоянии сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Появились подробности о пострадавшей при ракетной атаке на регион РФ
Фото: 

«Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет», — уточнил российский губернатор, подчеркнув, что медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

О ракетной атаке Украины на Белгород и Белгородский район стало известно утром в понедельник, 13 марта. Тогда система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты. Гладков уточнял, что обломки ракет упали в двух частных домовладениях, из-за чего их территория оказалась повреждена.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Армия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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