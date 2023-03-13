Спецоперация на Украине 13 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 марта 2023 года.

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 220 военных ВСУ на донецком направлении

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Южная группировка российских войск за прошедшие сутки уничтожила более 220 украинских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По его словам, речь идет о донецком направлении. Поддержка была оказана со стороны артиллерии.

Отмечается, что российская армия также уничтожила боевую машину пехоты Украины, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубицу Д-30.

Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО

ВКС России в рамках специальной военной операции начали применять высокоточный боеприпас «Гром», сообщает «Лента.ру».

Максимальная высота запуска новейшего боеприпаса составляет более 10 тысяч метров. С этой высоты «Гром» летит на максимальную дистанцию.

Боеприпас был испытан в конце 2018 года. С тех пор его применение не было замечено. Теперь его использование может заметно увеличить огневую мощь российской авиации против наземных целей военных Украины.

Взял штурмом опорный пункт ВСУ в лесополосе. В Минобороны рассказали о подвигах еще троих военнослужащих

Стало известно о подвигах еще троих военнослужащих РФ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство обороны страны.

Сержант Мухтар Алавдинов со своим подразделением штурмовал опорный пункт украинских Вооруженных сил в лесополосе. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие попали в окружение. Алавдинов вместе с группой военнослужащих выдвинулся для оказания помощи.

Обнаружив группу украинских солдат, было организовано оперативное подавление их огневых позиций, после чего нанесен огневой удар по основным силам украинской армии. В результате Алавдинов с группой прорвали окружение и вывели военнослужащих России в безопасное место. Там им была оказана медицинская помощь.

В другом случае экипаж российской боевой машины «Ураган», в которой находился старший матрос Егор Бураков, выполнял боевую задачу по вытеснению украинских военных. Он точно поражал цели и маневрировал, успешно прикрывая российских солдат.

В результате удалось уничтожить минометный расчет украинской стороны. Киев оставил занимаемые позиции. За мужество и героизм Бураков награжден медалью «За отвагу».