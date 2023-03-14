Мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости рассказал, что, по его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерено занимаются геноцидом мирных жителей Донбасса, поскольку получили соответствующее указание от киевских властей.

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Он указал на то, что когда российские войска ведут наступление, артиллерия украинских солдат стреляет не по ним, а по кварталам, где живут мирные жители, что не несет никакой пользы с военной точки зрения.

«Наши войска давят группировки боевиков на всей протяженности фронта, идут наступательные операции, наши штурмовики вытесняют нацистов из их берлог. В этот момент украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции», — заявил он, отметив, что вместо этого украинские военные занимаются обстрелом города.

В связи с этим он сделал вывод, что у ВСУ имеется ряд карательных отрядов, которые занимаются геноцидом жителей мирных городов.