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8 минут назад

ВСУ уличили в намеренном геноциде мирных жителей Донбасса

Lenta.ruиещё 4

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в беседе с РИА Новости рассказал, что, по его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерено занимаются геноцидом мирных жителей Донбасса, поскольку получили соответствующее указание от киевских властей.

ВСУ уличили в намеренном геноциде мирных жителей Донбасса
Фото: ТАССТАСС

Он указал на то, что когда российские войска ведут наступление, артиллерия украинских солдат стреляет не по ним, а по кварталам, где живут мирные жители, что не несет никакой пользы с военной точки зрения.

«Наши войска давят группировки боевиков на всей протяженности фронта, идут наступательные операции, наши штурмовики вытесняют нацистов из их берлог. В этот момент украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции», — заявил он, отметив, что вместо этого украинские военные занимаются обстрелом города.

В связи с этим он сделал вывод, что у ВСУ имеется ряд карательных отрядов, которые занимаются геноцидом жителей мирных городов.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые оставляют свои позиции. Командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол» рассказал журналистам, что только несколько солдат имеют боевой опыт.

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Армия,Алексей Кулемзин,
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