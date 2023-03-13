Мобилизация: последние новости на сегодня 13 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Рабочая группа по СВО проработала организацию отпусков для военных

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Рабочая группа, занимающаяся вопросами специальной военной операции в России, подготовила и представила программу организации отпусков для военнослужащих в Костромской области, сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о включении в нее медицинского и психологического сопровождения, юридической консультации и досуговых мероприятий. Как сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, программа будет носить комплексный характер, а среди главных задач — обеспечить полный спектр услуг без задержек.

Также решен вопрос с транспортным обеспечением участников спецоперации, проведением их медицинского осмотра, исследований и реабилитации, психологической помощи участников СВО, санаторно-курортным лечением, юридическим сопровождением, а также мероприятиями культурного и спортивно-развлекательного характера.

Рабочая группа была создана в конце 2022 года по распоряжению главы государства. В нее включены депутаты Госдумы и члены Совфеда, представители Министерства обороны, лидеры общественных движений и ведущие военные корреспонденты.

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Сотрудники социальных служб Курганской области организовали перечень с просьбами участников специальной операции и их родственников, которые необходимо решить немедленно, сообщает телеканал «Звезда».

Он называется «паспорт семьи мобилизованного». Распространить идею чиновников в регионах на всю страну предложил глава государства. Заполнять такие паспорта в Курганской области начали с первых дней призыва в рамках частичной мобилизации. Работа продолжается. Кроме того, в Кургане создана собственная горячая линия для военных и членов их семей. У каждой просьбы существует срок исполнения. В паспортах помечаются решаемые проблемы.

База данных содержит потребности, которые испытывает семья мобилизованного. Как правило, это бытовые вопросы.

Военных ЗВО наградили за отвагу и мужество на передовой спецоперации

Военнослужащие Западного военного округа, отличившиеся в зоне проведения специальной военной операции, получили государственные награды, сообщает телеканал «Звезда».

Награждение состоялось на передовой. Военные были отмечены за мужество, отвагу и стойкость. Награды получили солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры мотострелковых и танковых подразделений, подразделений разведки и тыла. Им вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский Крест IV степени» и медали Суворова.