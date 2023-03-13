Си Цзиньпин призвал превратить армию Китая в "Великую стальную стену"

Новоизбранный председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о необходимости усовершенствовать армию страны и превратить ее в «Великую стальную стену» ради безопасности, в том числе на фоне растущей напряженности в отношениях с США. Об этом он сказал на закрытии ежегодной сессии парламента, передает Reuters.

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Китайский лидер заявил, что сегодня безопасность является залогом развития государства, а стабильность — предпосылкой процветания.

Ожидается, что правящая Коммунистическая партия ужесточит партийный надзор за вопросами безопасности. Этот шаг был предпринят после того, как Си Цзиньпин поставил на должности высокопоставленных сотрудников службы безопасности своих доверенных союзников.