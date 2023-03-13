В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
22 минуты назад

Си Цзиньпин призвал превратить армию Китая в "Великую стальную стену"

Газета.Ruиещё 5

Новоизбранный председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о необходимости усовершенствовать армию страны и превратить ее в «Великую стальную стену» ради безопасности, в том числе на фоне растущей напряженности в отношениях с США. Об этом он сказал на закрытии ежегодной сессии парламента, передает Reuters.

Си Цзиньпин призвал превратить армию Китая в "Великую стальную стену"
Фото: ТАССТАСС

Китайский лидер заявил, что сегодня безопасность является залогом развития государства, а стабильность — предпосылкой процветания.

Ожидается, что правящая Коммунистическая партия ужесточит партийный надзор за вопросами безопасности. Этот шаг был предпринят после того, как Си Цзиньпин поставил на должности высокопоставленных сотрудников службы безопасности своих доверенных союзников.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 10 марта единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя Китая на третий срок.

Армия,Цзиньпин Си,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий