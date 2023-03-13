"Подрывает безопасность": Япония возмутилась из-за действий КНДР

"Мы в курсе заявлений северокорейской стороны, что ракеты пролетели порядка 1,5 тыс. км. Если это правда, то это подрывает безопасность и стабильность в регионе, вызывает у нашей страны крайнюю обеспокоенность", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что правительство Японии внимательно следит за военной активностью КНДР и занимается сбором соответствующей информации, однако воздержался от более подробных комментариев на этот счет.