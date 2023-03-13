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35 минут назад

В Японии заявили о подрыве безопасности в регионе из-за ракетных пусков КНДР

ТАССиещё 1

Ракетные запуски КНДР подрывают безопасность и стабильность в регионе, а власти Японии ожидают от Пхеньяна новых провокаций, включая проведение ядерного испытания. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Подрывает безопасность": Япония возмутилась из-за действий КНДР
Фото: ТАССТАСС

"Мы в курсе заявлений северокорейской стороны, что ракеты пролетели порядка 1,5 тыс. км. Если это правда, то это подрывает безопасность и стабильность в регионе, вызывает у нашей страны крайнюю обеспокоенность", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что правительство Японии внимательно следит за военной активностью КНДР и занимается сбором соответствующей информации, однако воздержался от более подробных комментариев на этот счет.

Касаясь темы начинающихся 13 марта совместных военных учений США и Южной Кореи, генсек японского кабмина выразил уверенность в том, что они способствуют поддержанию мира и безопасности в регионе. Мацуно в очередной раз отметил, что, по оценкам японского правительства, КНДР в будущем "может пойти на новые провокации, включая проведение ядерного испытания".

В понедельник радио "Голос Кореи" объявило, что две стратегические крылатые ракеты, запущенные КНДР 12 марта с подводной лодки "8.24 Ёнун", пролетели 1,5 тыс. км. Власти КНДР ранее предупреждали, что Сеул и Вашингтон ждут контрмеры, если они реализуют свои масштабные планы по совместным маневрам.

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