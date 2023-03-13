Украинский военный рассказал об угрозах офицеров ВСУ новобранцам

Офицеры 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), стоящей под Авдеевкой (территория Донецкой народной республики (ДНР), находящаяся под контролем Киева), под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовых позиций. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный.
«Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: "Будем стрелять"… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд — от семи до десяти лет. <...> И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции — будут стрелять… Вот так сказали», — заявил военнопленный.
По его словам, вместе с сослуживцами он после двухнедельного курса подготовки был отправлен на передний край укрепрайона, занимаемого 53-й бригадой украинских военных под Авдеевкой. В плен он попал в первой декаде марта 2023 года.
Ранее стало известно, что порядка 200 украинских военнопленных захотели вступить в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный в Донецкой народной республике (ДНР).
Как заявлял советник врио главы ДНР Ян Гагин, попытки ВСУ сдержать российской наступление под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка. Гагин также сообщил, что ВСУ вынуждены растягивать технику по всей линии фронта для сдерживания наступления России.