Украинский военный рассказал об угрозах офицеров ВСУ новобранцам

«Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: "Будем стрелять"… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд — от семи до десяти лет. <...> И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции — будут стрелять… Вот так сказали», — заявил военнопленный.