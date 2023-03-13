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20 минут назад

Дроны-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом опыта СВО

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Дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Дроны-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом опыта СВО
Фото: Kalashnikov Media / Global Look PressKalashnikov Media / Global Look Press

По его информации, исходя из опыта применения была существенно модернизирована базовая версия дрона — «Изделие-52», оснащенная двойным Х-образным оперением. Он получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью.

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Собеседник агентства уточнил, что барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели — гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника.

На сегодняшний день у Вооруженных сил (ВС) России есть два вида «Изделия-52» с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения, что позволяет повысить гибкость применения дронов-камикадзе в зависимости от тактической обстановки, заключил источник.

Ранее военный обозреватель Антон Лавров рассказал, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» могут уничтожать легкобронированную технику, а попавший в корму или борт беспилотник способен уничтожить танк. По его словам, особенностью «Ланцета» является наличие комбинированной боевой части. Дрон несет боеголовку весом три килограмма, которая сочетает осколочно-фугасное действие для поражения живой силы и небронированной техники и кумулятивный эффект.

Армия,Антон Лавров,
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