Дроны-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом опыта СВО

Дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Фото: Kalashnikov Media / Global Look Press Kalashnikov Media / Global Look Press

По его информации, исходя из опыта применения была существенно модернизирована базовая версия дрона — «Изделие-52», оснащенная двойным Х-образным оперением. Он получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью.

Собеседник агентства уточнил, что барражирующий боеприпас получил более мощную боевую часть, которая позволяет гарантировано поражать типовые для дрона цели — гаубицы, танки, бронетехнику, РЛС, ЗРК и живую силу противника.

На сегодняшний день у Вооруженных сил (ВС) России есть два вида «Изделия-52» с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения, что позволяет повысить гибкость применения дронов-камикадзе в зависимости от тактической обстановки, заключил источник.