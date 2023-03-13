Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе

В настоящее время ситуация в Донецке по-прежнему крайне тяжелая, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу города Алексея Кулемзина.

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По его словам, украинские Вооруженные силы обстреливают большинство районов населенного пункта. Он указал, что сегодня нет такого понятия, как «необстреливаемый район», так как все они находятся под огнем. Мэр напомнил о последних событиях, когда Пролетарский район подвергся ударам со стороны Киева. В результате атаки пострадали школы и детский социальный центр.

А по таким районам, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский обстрелы ведутся постоянно, с большой интенсивностью. Кулемзин отметил, что большие разрушения наблюдаются в Ворошиловском районе, в самом центре города.