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1 час назад

Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе

Елена Прошина

В настоящее время ситуация в Донецке по-прежнему крайне тяжелая, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу города Алексея Кулемзина.

Мэр Донецка заявил о крайне тяжелой ситуации в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, украинские Вооруженные силы обстреливают большинство районов населенного пункта. Он указал, что сегодня нет такого понятия, как «необстреливаемый район», так как все они находятся под огнем. Мэр напомнил о последних событиях, когда Пролетарский район подвергся ударам со стороны Киева. В результате атаки пострадали школы и детский социальный центр.

А по таким районам, как Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский обстрелы ведутся постоянно, с большой интенсивностью. Кулемзин отметил, что большие разрушения наблюдаются в Ворошиловском районе, в самом центре города.

Ранее глава города заявил, что украинские военные умышленно наносят повторные удары по инфраструктуре, которая включена в программу восстановления. Это исключительно мирные объекты, жилые дома, объекты инфраструктуры.

Армия,Алексей Кулемзин,
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