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11 минут назад

ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке

Lenta.ruиещё 2

Российские военные проводят мощнейшее наступление в районе Донецка, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались под угрозой котла в Авдеевке. Об этом сообщает «Русская весна» (РВ).

ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке
Фото: TwitterTwitter

По данным издания, российская армия наращивает усилия по обходу Авдеевки с севера и запада, усилив штурмы севернее линии Опытное-Водяное. У Вооруженных сил (ВС) РФ фиксируются тактические успехи, после взятия Красногоровки они мощно наступают, стремясь прорваться на Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) на севере населенного пункта.

Командир ВСУ завил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске

Кроме того, тяжелые бои идут сейчас в Каменке. Российские солдаты заняли лесопосадку севернее поселка, откуда начали атаковать населенный пункт.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали» — «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ).

Армия,СВО,Александр Симонов,
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