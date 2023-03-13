Российские военные проводят мощнейшее наступление в районе Донецка, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались под угрозой котла в Авдеевке. Об этом сообщает «Русская весна» (РВ).

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По данным издания, российская армия наращивает усилия по обходу Авдеевки с севера и запада, усилив штурмы севернее линии Опытное-Водяное. У Вооруженных сил (ВС) РФ фиксируются тактические успехи, после взятия Красногоровки они мощно наступают, стремясь прорваться на Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) на севере населенного пункта.

Кроме того, тяжелые бои идут сейчас в Каменке. Российские солдаты заняли лесопосадку севернее поселка, откуда начали атаковать населенный пункт.