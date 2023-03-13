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24 минуты назад

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки

Lenta.ruиещё 4

Северная Корея заявила о запуске двух «стратегических крылатых ракет» с подводной лодки. Об этом сообщает Yonhap.

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки
Фото: ТАССТАСС

По информации южнокорейских военных, КНДР запустила неопознанную ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена недалеко от города Синпхо.

9 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. По данным Объединенного комитета начальников штабов, военные обнаружили баллистическую ракету малой дальности около 18:20 (10:20 по Москве). «Мы поддерживаем состояние полной готовности, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность», — заявили военные.

Предполагается, что Северная Корея произвела запуск ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Shield (FS), которые пройдут 13 и 23 марта.

Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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