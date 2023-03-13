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36 минут назад

Около 30 человек пропали после крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии

Газета.Ruиещё 1

Около 30 человек пропали без вести после того, как лодка с мигрантами перевернулась у берегов Ливии. Об этом сообщает служба береговой охраны Италии. Сообщается, что лодка перевернулась в ходе спасательной операции, 17 человек были спасены, а еще 30 пропали без вести.

Около 30 человек пропали после крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии
Фото: Jeremias Gonzalez/APJeremias Gonzalez/AP

Коммерческие суда поблизости ведут поиски пропавших. C 9 марта в Италии ужесточено до 30 лет заключения наказание для незаконных перевозчиков мигрантов по морю.

Ранее сообщалось, что в Италии потерпела крушение лодка с мигрантами. По уточненным данным, жертвами стали 79 человек. Судно с мигрантами из Афганистана и Ирана выплыло из окрестностей города Измир Турции и разбилось о рифы, попав в шторм у юго-восточного побережья Калабрии. С начала 2023 года в Италию морским путем прибыли более 17,5 тыс. человек.

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