Около 30 человек пропали после крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии

Около 30 человек пропали без вести после того, как лодка с мигрантами перевернулась у берегов Ливии. Об этом сообщает служба береговой охраны Италии. Сообщается, что лодка перевернулась в ходе спасательной операции, 17 человек были спасены, а еще 30 пропали без вести.

Фото: Jeremias Gonzalez/AP Jeremias Gonzalez/AP

Коммерческие суда поблизости ведут поиски пропавших. C 9 марта в Италии ужесточено до 30 лет заключения наказание для незаконных перевозчиков мигрантов по морю.