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36 минут назад

ERR: НКО Эстонии прервало помощь Киеву из-за подозрений в нецелевом использовании средств

Газета.Ru

Совет некоммерческого объединения в Эстонии Slava Ukraini, занимающегося оказанием помощи Украине, принял решение о приостановке выплат из-за подозрений в нецелевом использовании средств украинскими партнерами. Об этом сообщает ERR.

Эстония прервала помощь Киеву из-за подозрений в нецелевом использовании средств
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что, по данным объединения, его консультативный совет и правление «получили тревожные сигналы» о надежности двух партнеров с Украины.

«После заседания совета НКО было принято решение об организации аудиторской проверки и приостановления денежных переводов на территорию Украины», — сказано в сообщении НКО.

По информации ERR, Slava Ukraini собрало за время военного конфликта на Украине €6,5 млн пожертвований для этой страны.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов США впервые после громких коррупционных скандалов на Украине вступили в дискуссию о возможности злоупотребления поступающей Киеву со стороны Запада помощью.

Армия,Казначейство США,
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